طائرة استطلاعية أميركية تحلّق قرب حدود روسيا الغربية

قامت طائرة استطلاعية استراتيجية أميركية الخميس بجولة جديدة قرب حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية استمرت 3 ساعات على الأقل، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة.

وأفادت مواقع غربية متخصصة بمتابعة طلعات الطيران الحربي بأن طائرة من نوع “RC-135W” أقلعت من قاعدة ميلدنهول الجوية في بريطانيا وكانت تحلق خلال 3 ساعات على الأقل في أجواء بولندا قرب الحدود الجنوبية للمقاطعة الروسية.

وأضافت المواقع المذكورة أن مقاتلة روسية من نوع “سو-27” توجهت إلى المنطقة لاعتراض الطائرة الاستطلاعية الأميركية، مشيرة كذلك إلى رصد وجود طائرة تابعة لحلف الناتو من نوع “E-3A AWACS” قرب حدود كالينينغراد تزامنا مع تحليقات الطائرة الأميركية.

يذكر أن الطائرة الاستطلاعية نفسها قامت الأربعاء مع طائرة بريطانية مشابهة بعملية استطلاعية فوق المياه الدولية في بحر البلطيق قرب سواحل كالينينغراد الروسية.

ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بولندا حيث أعلن أن خطوات موسكو تؤدي إلى “زعزعة الاستقرار” في شرق أوروبا، وذلك عشية عقد أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية الجمعة.