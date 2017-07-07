ميركل: مجموعة الـ20 اتفقت على تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن مجموعة العشرين اتفقت على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول بشأن الجماعات الإرهابية.

وخلال قمة العشرين في مدينة هامبورغ، قالت ميركل: “إن دول المجموعة متفقة على كون الإرهاب الدولي تهديداً للجميع”.

كما أكدت المستشارة الألمانية، أهمية العمل مع مشغلي شبكة الإنترنت لمكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والمواقع التي تروّج لها.

ويناقش قادة ومسؤولو مجموعة العشرين، أبرز التحديات المطروحة أمام العالم مثل المناخ ومكافحة الإرهاب وتعزيز العولمة وتحويل الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد رقمي.