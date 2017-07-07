الجيش لن يتأثر ولا شيء سيثنيه.. وتقرير مفصل عن عملية عرسال قريبا

أكد مرجع أمني أن “الجيش لن يتأثر بكلّ الأصوات التي تَصدر من هنا وهناك بقصد التشويش على المهمات التي ينفّذها وفي حماية وصونِ الإستقرار الداخلي وأمن البلاد، وخصوصاً العملية الأخيرة في منطقة جرود عرسال ضد المجموعات الإرهابية”.

ولفتَ المرجع الأمني نفسه في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، إلى أن “الأمن هو الأولوية الأولى والأخيرة والدائمة بالنسبة الى الجيش ، وسيقوم بكلّ ما عليه في هذا الإتجاه ولن يثنيَه عن ذلك شيء”.

وأضاف: “إنّ الجيش مستمر في حملته ضد الإرهاب ، وفي الحفاظ على الأمن والإستقرار، مهما كلّفه ذلك من أثمان”. وكشف “انّ الإلتباسات التي اثيرَت بالتزامن مع العملية العسكرية في منطقة عرسال ستتّضح عبر تقرير مفصّل يُنشر قريباً”.

ولفت المرجع الأمني ، الى “أنّ اللقاءات التي حصلت بين قيادة الجيش ومسؤولين أمميين وسفراء، والاتصالات التي جرت، تخلّلها عرضٌ من القيادة لتفاصيل الوضع على أرض المعركة، وكيف كان قرار الجيش التمييز بين المدنيين والإرهابيين، وهذا الامر بالنسبة الى الجيش بمثابة خط أحمر بعدم المسّ بالمدنيين، على رغم انّ الإرهابيين يستغلّون المدنيين ويَحتمون بهم”.

وأشار المرجع الى انّ السفراء “أثنوا على دور الجيش ونوّهوا بأدائه في محاربة الإرهاب . واكّدت القيادة العسكرية انّها تعتمد الشفافية في كل عمل تقوم به، وأولويتُها تبقى دائماً أمن لبنان وحفظ إستقراره وحماية المدنيين وعدم المسّ بهم”.