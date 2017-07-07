وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى

وصلت أول حاملة طائرات صينية إلى مياه هونج كونج اليوم الجمعة في أحدث استعراض لقوة بكين العسكرية المتزايدة بينما تشهد المنطقة توترا.

وتجمع السائحون والسكان في وقت مبكر لإلقاء نظرة على الحاملة في أول زيارة تقوم بها لهونج كونج ضمن الاحتفالات بمرور 20 عاما على انتقال المدينة من الحكم البريطاني لتصبح تحت حكم الصين.

ورافقت حاملة الطائرات لياونينغ في زيارتها عدة سفن حربية من مجموعتها القتالية وظهرت المقاتلات وطائرات الهليكوبتر على سطحها بوضوح بالإضافة إلى أفراد الطاقم وعددهم بالمئات.

واصطف آلاف من سكان هونج كونج لساعات يوم الاثنين لشراء التذاكر المطروحة لزيارة حاملة الطائرات مطلع الأسبوع القادم. ولم ينجح كثيرون في الحصول على تذاكر.

وقال شون موران وهو سائح من الولايات المتحدة بينما مرت حاملة الطائرات من خلفه “من المؤكد أن زيارة لياونينغ تعطي الحكومة المركزية فرصة لاستعراض قوتها العسكرية. إنها استراتيجية إيجابية وذكية جدا لزيادة الدعاية في العموم”.

وشملت أحدث مناورة شاركت فيها لياونينغ مطلع الأسبوع عمليات في مضيق تايوان تابعها الجيش التايواني عن كثب نظرا للتوترات الأخيرة مع بكين التي تعتبر الجزيرة إقليما منشقا.