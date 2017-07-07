خطر الموت!… أخطر لعبة في العالم لا تحملها على هاتفك

حذرت إنستغرام رسمياً من لعبة “الحوت الأزرق”، التي تقول إنها أودت بحياة عدد من الأشخاص في روسيا.

وانتشرت اللعبة بين المراهقين وتفرض عليهم تنفيذ تحديات يومية تسبب لهم الأذى، وفي اليوم الخمسين تفرض عليهم الانتحار.

وانتشرت صور لمراهقين روس على إنستغرام، بعد أن كشفت صحيفة روسية عن احتمال وصول عدد المنتحرين بسبب اللعبة إلى 130 شخص.

ونشرت إنستغرام رسالة تحذير، تعرض المساعدة على كل من ينشر صوراً تحت وسم الحوت الأزرق.