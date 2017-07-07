وشدد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل على ضرورة “تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له ومحاصرة عناصره الإجرامية وتجفيف منابع تمويله”.

وفي هجوم منفصل الجمعة اغتيل ضابط بقطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية أمام منزله في قرية الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وفي أعقاب الحادث الإرهابي في رفح قال المتحدث العسكري المصري في بيان إن عدد القتلى والمصابين في الجيش هو 26، فيما أفادت مصادر أمنية أن 10 عسكريين قتلوا بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتية الصاعقة 103.

وقال المتحدث إن قوات الجيش قتلت أكثر من 40 إرهابيا خلال الهجوم.

وأفادت مصادرنا أن الهجوم تم باستخدام عربة مفخخة اقتربت من النقطة الأمنية ثم انفجرت، وأعقبته اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.