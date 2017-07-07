الزغبي: لرفض جعل النازحين السوريين سلعة لتعويم النظام

دعا عضو قيادة قوى 14 آذار الياس الزغبي إلى “تبسيط وتفكيك مسألة النازحين السوريين خارج الاستغلال السياسي الحاصل”.

وقال في تصريح: ” هناك فئة من النازحين (ولو أقلية) محسوبة على موالاة نظام الأسد، فيمكن بسهولة إعادتها طوعا، ولمصلحة النظام، إلى مناطق سيطرته”.

أضاف ” أما الأكثرية الساحقة المعارضة، فلا يجوز أن يحمل لبنان دمها في عودتها غير المأمونة تحت حكمه، ويتطلب هذا الأمر مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لئلا يتحول العائدون إلى رهائن لدى من قتلهم وهجرهم”.

وختم: ” لا يصح التفاوض السياسي مع النظام لمجرد الرغبة في إنعاشه فقط، بل يمكن استكمال التنسيق الأمني البحت كما هو حاصل، لإعادة المحسوبين في خانته، أما معارضوه فقضية إنسانية كبرى من المعيب جعلهم سلعة لتعويمه”.