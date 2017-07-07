تمديد حالة الطوارئ في فرنسا للمرة السادسة على التوالي

صادق البرلمان الفرنسي على تمديد سادس وأخير مبدئيا لحالة الطوارئ في فرنسا حتى الأول من تشرين الثاني 2017، وذلك في انتظار إقرار قانون جديد يجعل بعض أحكام حالة الطوارئ مستدامة.

وتبنت الجمعية الوطنية التمديد الجديد بغالبية 137 صوتا مقابل رفض 13، وذلك عقب تبنيه في مجلس الشيوخ الثلثاء الماضي.

وحالة الطوارئ سارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني عام 2015، وهي مدة قياسية منذ استحداث النظام أثناء معركة إستقلال الجزائر ، وكان يفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في الخامس عشر من شهرتموزالحالي.

وتتيح الحالة، بالخصوص، تحديد إقامة أشخاص دون موافقة أولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الأمتعة والسيارات وغلق أماكن التجمعات.

وقبل التصويت، طلب وزير الداخلية جيرار كولومب من النواب أن “يدعموا بقوة” تمديدا سادسا، وأخيرا للطوارئ، رافضا الإنتقادات لهذا النظام المثير للجدل، الذي يتيح بحسب الوزير، “الحفاظ على الحريات”، مضيفا أن “التهديد الإرهابي لا زال مرتفعا للغاية”، وقال: “رغم أن حالة الطوارئ لم تتمكن من إجتثاث التهديد الإرهابي، فإنها مع ذلك كانت مفيدة جدا”.

واضطرت الحكومة إلى تعديل نص الحالة، عقب قرار المجلس الدستوري ضرورة الحد بشكل أكثر من مدة ونطاق العمليات، وأن تكون مبرراتها أكثر وضوحا.

ومشروع القانون الجديد، الذي لا يزال قيد النقاش، سيحل محل حالة الطوارئ في “تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب”، على أن تجري مناقشته في مجلس الشيوخ في الثامن عشر من تموز الجاري.