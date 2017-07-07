الخارجية الأميركية: الحل الوحيد لتسوية النزاع في قره باغ هو المفاوضات

أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية، هيثر ناويرت، أنّ “الحلّ الوحيد لتسوية النزاع فيناغورني قره باغهو تسوية عن طريق المفاوضات والقانون الدولي، تشمل احترام مبادئ عدم استخدام القوّة وسلامة الأراضي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع لجمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليّاً، أنّ “القوات المسلّحة للجمهورية قامت بتدمير نقاط تواجد منظومة المدفعية الصاروخية “تي أر-107″ المتمركزة في قرية على خطّ التماس، وذلك ردّاً على القصف الأذربيجاني”.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ القوات المسلّحة الأرمينية قصفت بلدة الخانلي في منطقة فيزولي على خطّ تماس في قره باغ، حيث أسفر القصف عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنيّة.