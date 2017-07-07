كنعان: 35 % من النفقات الجارية في الموازنة ناتج عن التوظيف العشوائي

اعتبر أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن القطاع الخاص قيمة لبنانية يجب المحافظة عليها والقطاع العام ثروة يجب تعزيزها وتطويرها”.

ورأى كنعان، في حوار مع الهيئات الاقتصادية، أن “المطلوب رؤية متكاملة للحلول لان الجسم اللبناني يقوم بمكونيّه العام والخاص وهدفنا القطاعات المنتجة وحقوق العمال”، مشيرا الى ان “هناك اهتمام دولي في لبنان واستقرارنا ليس صدفة بعد الالتفاف الوطني حول العهد الذي لديه كل الارادة والعمل للانجاز”.

ولفت الى أن الشغور في الدولة 70% وهذا الواقع يجب الا يستمر ولن يستمر في المرحلة المقبلة، مشيرا الى “اننا أنهينا في لجنة المال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة”.

وأشار كنعان الى أن “35 % من النفقات الجارية في الموازنة هي للرواتب وذلك ناجم عن التوظيف العشوائي في بعض الادارات”.