النظام الإيراني أعدم 21 سجينًا في سجن جوهردشت

كشفت المعارضة الإيرانية إن نظامطهرانأعدم 21 سجينًا بينهم امرأة، خلال الفترة من 1 إلى 5 تموز، مشيرة الى أن “النظام الإيرانيشنق ما لا يقل عن 7 سجناء بشكل جماعي في سجن جوهردشت بمدينة كرج”.

وأكدت في بيان، أن “عددًا من السجناء أعدموا حسب اعترافات انتزعت منهم قسرا تحت رحمة التعذيب، كما تعرض تجمع لعوائل المعدومين للاحتجاج علىإعدامأبنائهم وذويهم مقابل سجن جوهردشت للاعتداء من قبل عناصر السجن”.

وطالبت المعارضة في بيانها عموم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل ومؤثر لوقفعقوبة الإعدامفي إيران.