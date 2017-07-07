النظام الإيراني أعدم 21 سجينًا في سجن جوهردشت

دولياتالجمعة 07 تموز 2017 النظام الإيراني أعدم 21 سجينًا في سجن جوهردشتكشفت المعارضة الإيرانية إن نظامطهرانأعدم 21 سجينًا بينهم امرأة، خلال الفترة من 1 إلى 5 تموز، مشيرة الى أن “النظام الإيرانيشنق ما لا يقل عن 7 سجناء بشكل جماعي في سجن جوهردشت بمدينة كرج”.وأكدت في بيان، أن “عددًا من السجناء أعدموا حسب اعترافات انتزعت منهم قسرا تحت رحمة التعذيب، كما تعرض تجمع لعوائل المعدومين للاحتجاج علىإعدامأبنائهم وذويهم مقابل سجن جوهردشت للاعتداء من قبل عناصر السجن”. وطالبت المعارضة في بيانها عموم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل ومؤثر لوقفعقوبة الإعدامفي إيران.كلمات مفتاحية:النظام الايرانيالمصدر: وكالات