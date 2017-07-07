إذا ما بتقبل تقتل… بلغ

بعدما كثر انتشار السلاح المتفلت، وأصبح رفيق اللبنانيين في مناسباتهم، وحرصاً منها على توعية المواطنين بغية الحد من عدد الضحايا، أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتبليغ عن مطلقي النار والإتصال عبر 112.

كما طالبت قوى الأمن بتوثيق الحالة بصورة أو مقطع فيديو وإرساله فوراً عبر خدمة “بلغ” على موقع قوى الأمن الرسمي وعلى صفحات التواصل الإجتماعي الرسمية أيضاً.

وجاء في الحملة:

ـ قوى الأمن مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.

شاركنا و بلّغ عن مطلقي النار، بتقبل_تقتل.

ـ إذا بتقبل يكون رصاص أهلك تكريم نجاحك، بتكون شهادتك مجروحة وقاتلة

ـ شهادة نجاحك بتكتمل لمّا ترفض إطلاق رصاص الإبتهاج وإلاّ شهادتك شهادة زور..

برصاصِة قلمك نجحت… ما يسَقطَك بيك بألم رصاصُه

وأرفقت قوى الأمن الحملة بهاشتاغ #بتقبل_تقتل

#قوى_الأمن مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.

شاركنا و #بلّغ عن مطلقي النار#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/6pxalIDcdi — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017

إذا بتقبل يكون رصاص أهلك تكريم نجاحك، بتكون شهادتك مجروحة وقاتلة.#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/woMWCjiDcl — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017