قائد الجيش بحث الأوضاع العامة في البلاد مع عمار وماروني

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، النائب علي عمار، فالنائب إيلي ماروني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما زار الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيدة سيغريد كاغ اليرزة، وأعربت عن دعمها للجيش في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار لبنان.

كذلك كان لعون بقاء مع المهندس نعمت افرام، ورئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.