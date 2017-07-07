بالصور ـ القاع تحيي ذكرى شهدائها.. مطر: نتطلع لعهد جديد تسوده العدالة

أحيت بلدة القاع، الذكرى السنوية الأولى لشهداء العمليات الإرهابية التي استهدفت البلدة وشهداء الأحداث اللبنانية، في حضور الوزير ميشال فرعون ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الإعلام ملحم الرياشي، والقاضي جوزف غنطوس ممثلا وزير العدل سليم جريصاتي، وحشد من النواب بينهم النائب أنطوان زهرا، والعميد الركن عطية اسحاق ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، وشخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية وإختيارية، وحشد من الأهالي وذوي الشهداء والجرحى.

ترأس القداس راعي ابرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال وألقى كلمة توجه فيها الى الشهداء وقال: «نكرم اليوم شهداء سقطوا على هذه الأرض الطيبة في سبيل أن تبقى القاع الصخرة التي لا تتزعزع، صامدة في مواجهة الشر والإرهاب، شهداؤنا حملوا صليبهم وتركوا السلام والمحبة لنا في منطقة بعلبك الهرمل، في هذه الأرض ثابتون على رغم كل ما يهدد المنطقة، لن نخاف ولن نتخاذل ولن نترك الأرض، نحن سياج للوطن، ستبقى القاع صامدة ونحن مع أهل القاع في صمودهم وعزتهم وكرامتهم». وتابع: «نحيي الجيش اللبناني ونؤكد أنه وحده يدافع عن الوطن ليبقى واحدا لكل أهله من دون تفرقة، ودعوة للجميع الى الوحدة والتعاون من أجل خلاص الوطن». وأضاف: «نحن على استعداد لتلبية دعوة الشهادة من أجل الحق والمحبة والعيش المشترك، وكلنا إيمان أن كل شهيد سقط على أرض الوطن قديس يشفع لجميع اللبنانيين».

ثم كانت كلمة لذوي الشهداء ألقاها الزميل طوني وهبي أكد فيها «أن شهداء القاع لم يكونوا لحزب أو فئة أو منطقة، هم شهداء الوطن الذي توحد بكل أطيافه، وأن الوفاء لرفاتهم الذكية ليس بإقامة المناسبات فقط، بل الوفاء لقيم التضحية والمحبة لهذه الأرض والعيش مع أهلها الذين يؤكدون كل يوم من خلال اندفاعهم تجاهنا، إنهم معا دائما وفي كل الظروف في هذه المنطقة البقاعية العصية على كل أشكال الإرهاب والظلام». وطالب باسم أهل الشهداء بـ»النتائج الشافية للتحقيقات من أجل طمأنة النفوس المحرومة ومنعا لأي استغلال سياسي أو مصلحي كان».

أما رئيس بلدية القاع بشير مطر فأكد «أن القاع قوية وصارت أقوى بحماية الجيش الوطني وصمود أهلها في وجه الإرهاب التكفيري وكل ما تعرضت له من ضغوط وقهر وظلم وتفجير واحتلال للأرض وقطع للمياه»، مؤكدا «البقاء في هذه الأرض ومطلبنا واحد الدولة وسيادة القانون والعيش المشترك وعدالة التمثيل على مبدأ الحرية والمساواة بالحقوق والواجبات»، مشددا على «ضرورة عودة الأمور الى نصابها الصحيح والقانوني، ونتطلع لعهد جديد تسوده العدالة والأمن والإستقرار». وتوجه بالشكر لكل من «مد يد العون للقاع وأهلها في مواجهة المحنة».

وبعد وضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء البلدة باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري والدكتور سمير جعجع وبلدية القاع، كانت مسيرة الى مدافن البلدة.

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