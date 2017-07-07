بالصورة: إضاءة المتحف الوطني بالأخضر دعما لجهود الحد من تغير المناخ

أضاءت مبادرة ليبانون كلايمت آكت Lebanon Climate Act، واجهة المتحف الوطني في بيروت باللون الأخضر، برعاية وزارة الثقافة وللسنة الثانية على التوالي، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات اللبنانية الرائدة في تنفيذ مبادرات للحد من تغير المناخ. وسيبقى المتحف الوطني مضاء باللون الأخضر لفترة أسبوع بالتزامن مع الحفل السنوي للمبادرة التي أطلقت المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform لتعميق المعرفة حول آليات الحد من تغير المناخ وسبل مساهمة مختلف الاطراف المعنية ولا سيما شركات القطاع الخاص والجمعيات والبلديات في هذه الآليات من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة من شأنها ان تخفف من بصمتها الكربونية.

ويعقد الحفل السنوي للمشروع، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل، في الجامعة اليسوعية في بيروت – مسرح فرانسوا باسيل في حرم الابتكار والرياضة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير التنفيذي الأعلى في شركة نيسان في العالم كارلوس غصن عبر رسالة متلفزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ورئيسة جمعيةGreen Mind ندى زعرور.

وتنفذ مبادرة ليبانون كلايمت آكت Lebanon Climate جمعية Green Mind بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدعم من مصرف لبنان وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ويدعم المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform مشروع كليما ساوث Clima-South الاقليمي الممول من الاتحاد الاوروبي لدعم التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ فى دول جنوب الإتحاد الأوروبي.