حمادة رعى مؤتمر المبادرة الفرنكوفونية للتدريب عن بعد IFADEM

عقد مؤتمر ختامي لمشروع المبادرة الفرنكوفونية لتدريب الأساتذة عن بعد IFADEM في وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية وزير التربية مروان حمادة وحضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ورئيسة الجهاز الوطني للتقييم المكلفة من جانب الوزارة متابعة المشروع مي ليون والمراسلة الوطنية للمؤتمر مهى الحسيني، والمدير العام للوكالة الجامعية الفرنكوفونية هيرفيه سابوران والمكلفة بمتابعة المشروع من جانب المركز التربوي المستشارة الدكتورة ريما السويدي وجمع من الأساتذة.

وتم خلال المؤتمر الإتفاق على متابعة المشروع في إطار مشاريع التدريب المستمر لأفراد الهيئة التعليمية ودمجه مع مشاريع التدريب الأخرى التي ينفذها المركز.

وأكد الوزير حمادة على أهمية المشروع في تطوير المهارات التعليمية لدى أساتذة اللغة الفرنسية والأساتذة الذين يقومون بالتدريس بالفرنسية لمواد العلوم والرياضيات وغيرها في المرحلة الأساسية، وركز على دعم الوزارة لكل المشاريع التربوية التي يقوم بها المركز.