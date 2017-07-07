حمادة تابع موضوع دمج التعليم الريادي في التعليم العام والمهني

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أنه وجه مراسلات إلى المديرين العامين في الوزارة بهدف دمج التعليم الريادي في المناهج التعليمية.

وجاء كلام حمادة خلال اجتماعه مع المسؤولة عن أنظمة السياسات في المؤسسة الأوروبية للتدريب في قطاع التعليم المهني والتقني إيفا سيمونا سيسيليا، والمسؤولة عن الأنشطة في لبنان وكوسوفو سيمونا رينالدي، وممثل الإتحاد الأوروبي في لبنان لقطاع التعليم المهني أبل بيكيراس ، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم المهني المهندس جورج قالوش.، وتناول البحث موضوع التعليم الريادي وإمكان إدخاله في التعليم المهني والتعليم العام.

وركز المجتمعون على تأسيس المشاريع الصغيرة ودورها الأساسي في إيجاد فرص العمل وخفض معدلات البطالة. وتم التوافق على عقد إجتماع موسع يضم المديرين العامين في الوزارة ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ومنظمة الأونيسكو ومنظمة العمل الدولية مع المؤسسة الأوروبية للتدريب ، وذلك في شهر تشرين الأول المقبل، من أجل العمل على دمج التعليم الريادي في المناهج التربوية كافة وضمن هيكلية التعليم .

وقدم الوفد للوزير حمادة ملخصا تنفيذيا لمسار تورينو مرفقا بالتوصيات المتعلقة بلبنان للعام الدراسي 2016 – 2017.ويتضمن توصيات عن كل استراتيجية التعليم في لبنان ، وشدد المجتمعون على أهمية التعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب على المستويات كافة.