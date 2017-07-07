الرياشي ممثلاً عون للبنانيين المغتربين: لا تنسوا وطنكم

افتتح وزير الإعلام ملحم الرياشي ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤتمر “جراحة الأعصاب والدماغ” الذي تنظمه، برعايته، الجمعية العالمية لجراحي الدماغ والأعصاب المتحدرين من أصل لبناني والجمعية اللبنانية لجراحي الدماغ والأعصاب بالتعاون مع نقابة أطباء لبنان، في بيت الطبيب – فرن الشباك، في حضور ممثل وزير العدل سليم جريصاتي الدكتور حكمت الحسيني، السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين وممثلين عن قنصلية المغرب ونقيب المحررين الياس عون وممثل نقيب الصحافة عوني الكعكي، فؤاد الحركي وأطباء.

واعتبر الرياشي أن مهمة جراحي الدماغ والأعصاب “أخطر من الحرب لأن مهمتكم تتناول الجسم اللبناني المريض والعليل بحرب ما بعد الحرب من الإحباطات، الى الأزمات النفسية، الى التوتر العصبي الذي يعاني منه كثر من شبابنا ومن شعبنا، نتيجة حرب ما بعد الحرب، نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب ونتيجة أمور كثيرة”.

وقال: “انتم الساعد الأيمن للحكومة الحالية وربما لحكومات سابقة لم تعرف كيف تستعين بكم لننهض من جديد بلبنان ونزيل الإحباط النفسي، وهو من مهمتكم، والإحباط الجسدي والمادي الذي هو مهمتنا”.

اضاف: “الجهاز العصبي عند الانسان يشبه الشجرة، وهذه الشجرة أنتم جزء اساسي منها، شجرة لبنانية جذورها في لبنان وبعض أغصانها في لبنان وأغصان كثيرة لها في الاغتراب لمتحدرين من أصل لبناني، وباسم فخامة الرئيس أقول لكم، لا سيما لمن يعيشون في الاغتراب، انتبهوا الى الجذور لأنه إذا ماتت الجذور تموت الشجرة، ولا تنسوا وطنكم”.