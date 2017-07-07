فرعون سلم جائزة رئيس الجمهورية في سباق الخيل الى انطوان نصر

أعلن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في كلمة له بعد أنّ جائزة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سباق الخيل لانطوان نصر، الذي فاز جواده “غالي الثمن” في هذا السباق: “أن جائزة رئيس الجمهورية في ميدان سباق الخيل حدث مهم حافظ الميدان عليها كنقطة خضراء في بيروت، بأهمية على الصعيد البيئي والزراعي والسياحي. واليوم وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية وبتوجيه من دولة رئيس الحكومة وبلدية بيروت، تتم دراسة لتطوير الميدان من جهة للحفاظ على نشاط سباق الخيل، ومن جهة ثانية لاطلاق نشاطات اخرى داخل الميدان ولتأمين الدعم المالي من بلدية بيروت بسبب ما يعانيه ميدان سباق الخيل”.

وشكر نصر لرئيس الجمهورية تقديمه هذه الجائزة، متمنيا استمرار الاستقرار في عهده.