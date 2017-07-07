خطة متكاملة في وزارة الإتصالات لتحديث شبكة الهاتف والإنترنت

أكد وزير الإتصالات جمال الجراح ، أن قطاع الإتصالات أصبح الدعامة الأساسية للإقتصاد اللبناني، لافتاً إلى قرار بدرس وتخفيض أسعار الإنترنت ، وهذا سيفيد الإقتصاد وإن أثر على دخل وزارة الإتصالات والدولة.

وكشفت أوساط مقربة من وزير الاتصالات لصحيفة “السياسة” الكويتية، عن أن هناك خطة متكاملة في الوزارة لتحديث شبكة الهاتف في لبنان وتطوير شبكة الإنترنت وزيادة سرعته، ليصبح لبنان من الدول المتقدمة على هذا الصعيد.