المرعبي: نرفض التواصل مع النظام السوري “المجرم والقاتل”

كرر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي موقفه الرافض لأي تواصل مباشر مع النظام “المُجرم والقاتل” على حدّ قوله، معتبراً عبر “المركزية” “ان طرح هذه المسألة لا يُمكن ان يتم الا عبر الامم المتحدة التي نتواصل معها في شكل دائم ويومي”، رابطاً عودة النازحين باستتباب الامن والاستقرار في مناطقهم السورية بضمانات دولية”.

واشار الى “ان هذه المسألة فيها الكثير من التناقضات واللامنطق، اذ كيف يُمكن ان نسلّم الضحايا الى جلاّدهم والمهجّرين الى من هجّرهم من بيوتهم وارضهم”؟ وتوجّه الى من يطالب بفتح قنوات التواصل مع النظام السوري بالسؤال “مع اي من الاطراف الموجودة في الميدان السوري سنتواصل؟ مع النظام، مع “حزب الله”، مع روسيا مع ايران ومع “داعش” واخواتها؟ هل تعلمون ان عودة النازح الى سوريا تكون بعد استكمال الاوراق اللازمة لذلك؟ هل يُمكن إرسال اكثر من 130 الف طفل الى سوريا غير مسجّلين في شكل قانوني؟ هل تضمنون امن المدن والمناطق والاراضي السورية التي هُجّروا منها الى لبنان”؟

وقال “هذا الكلام الذي نسمعه حول مسألة عودة النازحين هدفه تلميع صورة بشار الاسد بأنه حمل وديع وليس ذئباً مفترساً وتعويمه سياسياً”، مشيراً الى “اننا عندما نضرب القرارات الدولية عرض الحائط، خصوصاً الصادرة عن الامم المتحدة في شأن النازحين نوجه رسالة بأننا لا نعترف بالشرعية الدولية وقراراتها، لذلك ليس من الحكمة إعادة النازحين من دون ضمانات دولية وعبر وساطة الامم المتحدة، ومن لديه اقتراح اخر فليتفضّل ويطرحه، نحن مستعدون لمناقشته”.

واعتبر المرعبي “ان من المُفيد إعادة النظر بقانون الاحوال الشخصية من اجل تسجيل نحو اكثر من 130 الف طفل سوري وُلدوا منذ عام، ومن المُفيد ايضاً إعادة تسجيل السوريين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة والامن العام اللبناني كي تكون اوراقهم القانونية جاهزة متى توفّرت ظروف العودة”.

اضاف “يستطيع النظام السوري الطلب من السوريين العودة الى مناطقهم تماماً كما ساهم “حزب الله” باعادة عشرات العائلات السورية الى عسّال الورد السورية منذ فترة. حدودنا مفتوحة لمن يريد تلبية دعوات العودة، لكن ان يُطلب منّا كحكومة فتح قنوات التواصل المباشر مع النظام فهذا امر مرفوض وهو مجرّد “زوبعة في فنجان” لن تؤدي الى اي نتيجة”. واوضح رداً على سؤال “ان اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس سعد الحريري تتابع ملف النازحين في شكل متواصل”، كاشفاً “ان عدد النازحين السوريين في لبنان الى تراجع خلافاً للارقام “الفلكية المغلوطة” التي توردها بعض الجهات الدولية، فهناك اقل من مليون نازح مسجّلين وبضعة الاف غير مسجّلين، والانخفاض في اعدادهم مردّه الى عودة جزء منهم الى سوريا او مغادرته لبنان الى اوروبا”.