قاسم: من يمنع عودة النازحين هو أميركا والاتحاد الأوروبي

اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن “النازحين السوريين في لبنان يعيشون المشاكل والتعقيدات الكثيرة، ولا يظنن أحد أن النازحين يعيشون حياة طبيعية في لبنان أبدًا، لأن العيش في المخيمات والعيش مع الفقر والعيش مع المساعدات التي تأتي من هنا وهناك لا يمكن أن تجعل الإنسان مستقرًا ولا يكون مطمئنًا ولا تكون البيئة مساعدة له، فضلًا عن الإشكالات التي تنشأ من اختلاط مجتمعين لهما متطلبات مختلفة ولهما آراء مختلفة في بعض الأحيان، وأيضًا ضمن وضع اقتصادي صعب ووضع أمني يتطلب الدقة، هذا يعني أن مشكلة النزوح هي مشكلة للسوريين ومشكلة للبنانيين في آنٍ معًا”.

وفي تصريح له قال: |الذي يمنع عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا هو أميركا والاتحاد الأوروبي، فهم لا يريدون للنازحين أن يعودوا، مشيرا إلى أنه سمع بأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم يعني أن نظام الرئيس بشار الأسد نظام يستطيع أن يدير دولة وأن يحمي الأمن وأن يستقبل هؤلاء ليعيشوا ضمن رعايته.