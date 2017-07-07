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تحديد مواعيد الإمتحانات الرسمية للدورة الإستثنائية

حدد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق في مذكرة إدارية مواعيد إجراء الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2017 الإستثنائية وفقا للترتيب التالي:

 

الشــهادة المتوســطة

اليـوم والتـاريخ المـــادة    التوقيت

الخميس

27/7/2017   جغرافيا 8.30 – 9.30

رياضيات 9.50 – 11.50

الجمعة

28/7/2017   علوم الحياة والأرض 8.30 – 9.30

لغة عربية 9.50 – 11.50

السبت

29/7/2017   فيزيـاء     8.30 – 9.30

لغة أجنبية 9.50 – 11.50

الإثنين

31/7/2017   كيمياء      8.30 – 9.30

تربية 9.50 – 10.50

تاريخ       11.10- 12.10

 

 

 

اليوم والتاريخ   فـرع العلــوم العــامة فـرع علــوم الحيــاة

المادة       التوقيت    المادة       التوقيت

الخميس

3/8/2017     رياضيات 8.30 – 12.30 تاريخ       8.30 – 9.30

علوم الحياة      9.50 – 12.50

السبت

5/8/2017     اللغة الأجنبية وآدابها 8.30 – 11.00 اللغة الأجنبية وآدابها       8.30 – 11.00

جغرافيا    11.20 – 12.20     كيمياء      11.20 – 13.20

الإثنين

7/8/2017     كيمياء      8.30 – 10.30 فيزياء     8.30 – 10.30

فلسفة وحضارات     10.50 – 12.50     فلسفة وحضارات     10.50 – 12.50

الثلثاء

8/8/2017     فيزياء      8.30 – 11.30 رياضيات 8.30 – 10.30

تاريخ       11.50 – 12.50     جغرافيا    10.50-11.50

الأربعاء

9/8/2017     تربية 8.30 – 9.30  تربية 8.30 – 9.30

اللغة العربية وآدابها  9.50 – 12.20 اللغة العربية وآدابها  9.50 – 12.20

 

 

اليوم والتاريخ   فـرع الاجتماع والاقتصاد  فـرع الآداب والإنسانيات

المادة       التوقيت    المادة       التوقيت

الخميس

3/8/2017     تاريخ       8.30 – 9.30  تاريخ       8.30 – 9.30

اقتصاد     9.50 – 12.50 فلسفة عربية 9.50 – 12.50

السبت

5/8/2017     اللغة العربية وآدابها 8.30 – 11.00 اللغة العربية وآدابها       8.30 – 11.30

جغرافيا 11.20 – 12.20 جغرافيا    11.50 – 13.50

الإثنين

7/8/2017     رياضيات 8.30 – 10.30 رياضيات 8.30 – 9.30

اللغة الأجنبية وآدابها 10.50- 13.20      اللغة الأجنبية وآدابها 9.50 – 12.50

الثلثاء

8/8/2017     اجتماع     8.30 – 11.30 فلسفة عامة      8.30 – 11.30

فلسفة وحضارات     11.50 – 13.50

الأربعاء

9/8/2017     تربية 8.30 – 9.30  تربية 8.30 – 9.30

علوم الحياة      9.50 – 10.50 علوم الحياة      9.50 – 10.50

فيزياء      11.10 – 12.10     فيزياء      11.10 – 12.10

كيمياء      12.30- 13.30      كيمياء      12.30- 13.30

 

قبول طلبات الترشيح

من جهة ثانية، حدد يرق في مذكرة ثانية مواعيد قبول طلبات الترشيح لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة لدورة العام 2017 الإستثنائية وجاء فيها:

“تعلن المديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي عن مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لدورة العام 2017 الاستثنائية، إبتداء من تاريخ 10/7/2017 ولغاية 24/7/2017 ضمنًا للمرشحين لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة.

 

مراكز تقديم الطلبات:

-محافظة بيروت- المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

-محافظة جبل لبنان- المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا.

-محافظة الشمال- المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس.

-محافظة البقاع- المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

-محافظة الجنوب- المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا.

-محافظة النبطية- المنطقة التربوية في النبطية – النبطية”.

كلمات مفتاحية:
الإمتحانات الرسميةالدورة الإستثنائية
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

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