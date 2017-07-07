تحديد مواعيد الإمتحانات الرسمية للدورة الإستثنائية

محلياتالجمعة 07 تموز 2017 تحديد مواعيد الإمتحانات الرسمية للدورة الإستثنائيةحدد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق في مذكرة إدارية مواعيد إجراء الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، لدورة العام 2017 الإستثنائية وفقا للترتيب التالي: الشــهادة المتوســطةاليـوم والتـاريخ المـــادة التوقيتالخميس27/7/2017 جغرافيا 8.30 – 9.30رياضيات 9.50 – 11.50الجمعة28/7/2017 علوم الحياة والأرض 8.30 – 9.30لغة عربية 9.50 – 11.50السبت29/7/2017 فيزيـاء 8.30 – 9.30لغة أجنبية 9.50 – 11.50الإثنين31/7/2017 كيمياء 8.30 – 9.30تربية 9.50 – 10.50تاريخ 11.10- 12.10 اليوم والتاريخ فـرع العلــوم العــامة فـرع علــوم الحيــاةالمادة التوقيت المادة التوقيتالخميس3/8/2017 رياضيات 8.30 – 12.30 تاريخ 8.30 – 9.30علوم الحياة 9.50 – 12.50السبت5/8/2017 اللغة الأجنبية وآدابها 8.30 – 11.00 اللغة الأجنبية وآدابها 8.30 – 11.00جغرافيا 11.20 – 12.20 كيمياء 11.20 – 13.20الإثنين7/8/2017 كيمياء 8.30 – 10.30 فيزياء 8.30 – 10.30فلسفة وحضارات 10.50 – 12.50 فلسفة وحضارات 10.50 – 12.50الثلثاء8/8/2017 فيزياء 8.30 – 11.30 رياضيات 8.30 – 10.30تاريخ 11.50 – 12.50 جغرافيا 10.50-11.50الأربعاء 9/8/2017 تربية 8.30 – 9.30 تربية 8.30 – 9.30اللغة العربية وآدابها 9.50 – 12.20 اللغة العربية وآدابها 9.50 – 12.20 اليوم والتاريخ فـرع الاجتماع والاقتصاد فـرع الآداب والإنسانياتالمادة التوقيت المادة التوقيتالخميس3/8/2017 تاريخ 8.30 – 9.30 تاريخ 8.30 – 9.30اقتصاد 9.50 – 12.50 فلسفة عربية 9.50 – 12.50السبت5/8/2017 اللغة العربية وآدابها 8.30 – 11.00 اللغة العربية وآدابها 8.30 – 11.30جغرافيا 11.20 – 12.20 جغرافيا 11.50 – 13.50الإثنين7/8/2017 رياضيات 8.30 – 10.30 رياضيات 8.30 – 9.30اللغة الأجنبية وآدابها 10.50- 13.20 اللغة الأجنبية وآدابها 9.50 – 12.50الثلثاء8/8/2017 اجتماع 8.30 – 11.30 فلسفة عامة 8.30 – 11.30فلسفة وحضارات 11.50 – 13.50الأربعاء9/8/2017 تربية 8.30 – 9.30 تربية 8.30 – 9.30علوم الحياة 9.50 – 10.50 علوم الحياة 9.50 – 10.50فيزياء 11.10 – 12.10 فيزياء 11.10 – 12.10كيمياء 12.30- 13.30 كيمياء 12.30- 13.30 قبول طلبات الترشيحمن جهة ثانية، حدد يرق في مذكرة ثانية مواعيد قبول طلبات الترشيح لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة لدورة العام 2017 الإستثنائية وجاء فيها:“تعلن المديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي عن مواعيد قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لدورة العام 2017 الاستثنائية، إبتداء من تاريخ 10/7/2017 ولغاية 24/7/2017 ضمنًا للمرشحين لشهادتي الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة. مراكز تقديم الطلبات:-محافظة بيروت- المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).-محافظة جبل لبنان- المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا.-محافظة الشمال- المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس.-محافظة البقاع- المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.-محافظة الجنوب- المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا.-محافظة النبطية- المنطقة التربوية في النبطية – النبطية”.كلمات مفتاحية:الإمتحانات الرسميةالدورة الإستثنائيةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام