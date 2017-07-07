قتيلان و72 جريحا في زلزال ضرب الفيليبين

اندفع السكان في وسط الفيليبين خارج منازلهم ليل امس خوفا من هزات ارتدادية تلت الزلزال الذي أوقع قتيلين و72 جريحا بحسب السلطات.

وتمكن المسعفون من انقاذ 13 شخصا عالقين في مبنى تجاري انهار جزئيا نتيجة الزلزال بقوة 5,6 درجات في كانانغا على جزيرة ليتي.

واستمر انقطاع الكهرباء في ثلاث مناطق الجمعة بينما أغلقت المدارس في ليتي ابوابها الى ان تنتهي السلطات من تقييم الاضرار.

وصرح بيبلز لوز المتحدث المحلي باسم الدفاع المدني ان “السكان اندفعوا خارجا عندما شعروا بالهزات الارتدادية بعضهم في حالة ذعر بينما حافظ آخرون على الهدوء لاننا نظمنا تدريبات محاكاة سابقا وباتوا يعلمون ما عليهم القيام به في حالة وقوع كارثة”.