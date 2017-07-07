بالفيديو: المصافحة الأولى بين ترامب وبوتين

استهلّ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب لقاء ثنائيا يعد الأول لهما، على هامش قمة العشرين في هامبورغ، إذ عبر الاثنان عن أملهما في تحقيق نتائج فعلية للمحادثات.

وانطلق اللقاء بين الرئيسين في الغرفة رقم 14 بمقر انعقاد قمة العشرين. وبدأ الرئيس الأميركي الحديث، معربا عن سروره لهذا اللقاء الذي كان ينتظره بفارغ الصبر.

بدوره رحب بوتين بنظيره الأميركي، وعبر عن أمله في أن يتناول حديثهما المسائل الأكثر حدة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والدولية، وأكد أنه يعوّل على تحقيق نتائج إيجابية من اللقاء.

وتابع أن المكالمات الهاتفية بين زعيمي البلدين لا تكفي لحل القضايا الأكثر حدة، ولا مفر من عقد لقاءات شخصية بينهما.