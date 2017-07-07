أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

يسعى الرئيس أمين الجميل لمصالحة بين نجله سامي والرئيس سعد الحريري

تبيّن أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين بلغ مليوناً وسبع مئة ألف وليس الى تناقص كما تذكر جهات دولية.

في معلومات أن ثلاثة شبان من أبناء وزراء يقاتلون في صفوف “حزب الله” في سوريا

زوجة مرشح بارز للانتخابات النيابية عادت عدداً من جرحى الجيش في المستشفيات.

فشلت محاولة استبدال السفير الدرزي في موسكو بأرثوذكسي إرضاءً للمرجعية الدينية للأخير وتعويضاً عن واشنطن.

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يقال – المستقبل

إنّ قيادة الجيش كلّفت مكتب القانون الدولي الإنساني برفع تقرير عن التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي المتعلّق بظروف وفاة أربعة موقوفين سوريين إثر عمليّة عرسال الأخيرة.

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أسرار الجمهورية

يُردِّد قياديون في أحد الأحزاب أن مبرِّر إرتباطهم بحلف مُعيَّن خفّ وهجه بعد تحقيق مطلبين كبيرين، وكل الإحتمالات باتت مفتوحة على مصارعها.

جزم قطب نيابي بأن حرفاً واحداً لن يُغيّر في قانون الإنتخاب الجديد مهما طالب المطالبون.

تبيّن أن سبب إبتعاد أحد الأقطاب السياسيّين عن الساحة يعود الى إهتمامه بالمواضيع الداخلية قبل أن يبني على الشيء مقتضاه.

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أسرار اللواء

غمز : ساءت العلاقة لدرجة بعيدة بين مسؤول رسمي ورئيس حزب مسيحي، على خلفية المواقف الأخيرة، وعدم وجود سعاة خير لرأب الصدع!

همس : التزمت مؤسسات دولية الصمت إزاء قضية ناشئة بين لبنان والمنظمات الدولية، خشية تفاقم الوضع بين الطرفين.

لغز : تجري ضغوطات، بلغت أذهان مسؤولين كبار عن محاولات للفلفة وتمييع قضية السيدة التي قضت في أحد مستشفيات التجميل؟؟

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خلف الكواليس – الشرق

سأل مرجع سياسي سابق عما اذا كان نزوح عشرات بل مئات الاف اللبنانيين الى الخارج بحثا عن لقمة العيش والامن الاجتماع يحظى باهتمام المعنيين كما حظيت مسألة النازحين السوريين الى لبنان.

اكدت مصادر امنية ان المواقف من ملف النازحين مرتبطة بالمحادثات التي تجري في الخارج لحل الازمة السورية، كما وهي مرتبطة بما يجري في ميادين المواجهة على الارض.

اكد قيادي فلسطيني لــ «الشرق» ان التنسيق بين القيادات الامنية الفلسطينية والاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية يزداد فعالية وقوة يوما بعد يوم خصوصا وانه يحظى بقرار سياسي قيادي فلسطيني مجمع عليه…