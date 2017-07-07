لافروف: لاستيضاحات حول عرض أميركي لانشاء مناطق حظر جوي في سوريا

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “ان موسكو تسعى للحصول على استيضاحات حول ما ذكره نظيره الأميركي من ان واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو لانشاء مناطق حظر جوي في سوريا”.

ونقلت وكالات انباء روسية عن لافروف قوله خلال زيارته الى باريس :”لقد سألنا لكن لم نتلق اي اجابة على السؤال حول ما هو التصور لمناطق حظر الطيران، لأنه لم يكن هناك اي حديث عنها”.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: “طالما الولايات المتحدة مستعدة لدرس امكان العمل مع روسيا على وضع آليات مشتركة تضمن الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الانسانية”.

وجاء تصريح تيلرسون قبيل القمة الأميركية الروسية المقررة الجمعة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ.

وقال لافروف انه “بالرغم من التساؤلات حول تصريحات تيرسون، فان موسكو ترى في اي رغبة أميركية بالتعاون حول سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وتقف روسيا والولايات المتحدة على طرفي نقيض في الازمة السورية، فالاولى تشارك عسكريا في دعم الرئيس بشار الاسد عدو واشنطن، والولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا يستهدف الجهاديين هناك، لكنه يثير استياء موسكو لتوجيهه ضربات الى القوات الحليفة للأسد.

وتدفع روسيا حاليا بخطة بمشاركة تركيا وايران لاقامة أربع مناطق “خفض توتر” على الأرض تشمل وقف الضربات الجوية.

لكن الخطة تعثرت لأن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على هوية القوات التي ستتولى الأمن في هذه المناطق.