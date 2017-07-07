فلسطيني قضى غرقا في البحصاص

عثر على جثة الفلسطيني نزيه فرج الشولي (مواليد 1989) في محلة البحصاص – مدخل طرابلس الشمالي – محلة رأس الصخر وعلى شاطىء البحر مقابل – قصر فتال، وبعد الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي تبين ان الجثة لم تتعرض للعنف وانه قضى غرقا بعد ابتلاعه كميات من المياه ما أدى الى غرقه، وقد لفظه البحر الى الشاطىء، وسيصار للاتصال بذويه لتسلم جثته بناء على إشارة القضاء على اعتبار ان الوفاة حصلت قضاء وقدرا.