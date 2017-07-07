حركة التجدد دعت المعلمين الى انتخاب النقيب نعمة محفوض

اعلنت حركة “التجدد الديموقراطي” في بيان، “انها، انطلاقا من ايمانها بالعمل النقابي المستقل الخارج على اي وصاية طائفية وسياسية، ومن ايمانها في حق اللبنانيين بالعيش اللائق والحياة الحرة الكريمة التي تصونها الاعراف والقوانين والدساتير، تستهجن اجتماع الطبقة السياسية رغم كل تناقضاتها وصراعاتها، على تفريغ الحياة النقابية من مضامينها وتخريبها عبر وضع اليد على النقابات الواحدة تلو الاخرى .

ورأت “ان اجتماع اهل السلطة على اقتسام الحصص في كل المواقع والميادين وعلى كم الافواه يؤشر الى ديكتاتورية مقنعة والى ضيق أفق سياسي والى التهديد بفوضى اجتماعية عبر الانتقاص من الحقوق البديهية المشروعة لفئات واسعة من اللبنانيين وضرب كل ما هو مدني ومشترك في لبنان”.

ودعت حركة التجدد المعلمين في المدارس الخاصة الى انتخاب النقيب نعمة محفوض ورفاقه.