اتفاق بين موسكو وواشنطن على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا

أعلنت كل من واشنطن وموسكو توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا.

وكان من المرتقب أن يدلي وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بتفاصيل أوفى عن الاتفاق، في مؤتمر صحفي، بمدينة هامبورغ الألمانية حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين.

وعقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لقاءً مع نظيره الروسي، في هامبورغ، وهي أول قمة يعقدها الزعيمان منذ تنصيب الرئيس الأميركي في 20 يناير الماضي.

وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات فيما بينهما، مؤخرا، بسبب الملف السوري، عقب تلويح الولايات المتحدة بمعاقبة الأسد في حال أقدم على استخدام الكيماوي فيما دافعت روسيا عن حليفها الوثيق في دمشق.

وقال وزير الاعلام الأردني، محمد المومني، إنه تم الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، الجمعة، على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أنه وفقا للترتيبات التي تم التوصل إليها، سيجري العمل به ابتداءً من الأحد المقبل.

وأضاف المومني، أن وقف إطلاق النار سيجري على طول خطوط تماس اتفقت عليها قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة السورية المسلحة.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن يكون وقف النار خطوة باتجاه الوصول الى خفض دائم للتصعيد في جنوب سورية، بما ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الانسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا.

وأضاف أن الدول الثلاث أكدت أن هذه الترتيبات ستساهم في إيجاد البيئة الكفيلة بالتوصل الى حل سياسي دائم للأزمة.

وأكدت التزامها العمل على حل سياسي عبر مسار جنيف وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) وبما يضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها.