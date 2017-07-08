ألاسكا على موعد مع إختبار منظومة “ثاد” بإشراف واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية الجمعة انها ستختبر في مطلع تموز المقبل في آلاسكا منظومة “ثاد” المضادة للصواريخ، في إعلان يأتي في غمرة التوتر مع كوريا الشمالية التي أطلقت هذا الأسبوع صاروخا بالستيا عابرا للقارات في أول تجربة من نوعها على الاطلاق لصاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة.

والدرع الصاروخية ثاد مصممة لرصد وتدمير الصواريخ التي يتراوحها مداها بين القصير والمتوسط والوسيط.

واوضحت الوكالة الاميركية للدفاع المضاد للصواريخ “ام دي ايه” أنّ هذه التجربة ستجري في قاعدة كودياك في آلاسكا في مطلع تموز”، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الوكالة في بيان أنّ الدرع الصاروخية “سترصد وتتعقب وتستهدف هدفا بواسطة صاروخ ثاد اعتراضي”.