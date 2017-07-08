عرسال إلى الواجهة بعد قصف سوري

عادت منطقة عرسال إلى الواجهة من جديد، على وقع كلام حول نية الجيش اللبناني شن هجوم شامل على مواقع الإرهابيين خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الكلام في وقت استهدف الطيران السوري، أمس، تحركات ومواقع جبهة النصرة بمنطقة وادي الخيل في جرود عرسال، كما انفجرت عبوتان ناسفتان، وتم تفكيك أخرى فجرا داخل منطقة عرسال على طريق وادي الجمالة، زرعها المسلحون لاستهداف دوريات الجيش أثناء المداهمات.

وقالت مصادر متابعة، إن “حزب الله من جانبه أطلق أمر عمليات لمقاتليه تُرجم بوصول دفعات معززة من عناصر التدخل والاختصاص إلى الجرود، ما يعتبر إيذانا ببدء الهجوم الحاسم على مناطق سيطرة جبهة النصرة في القلمون وعرسال”.