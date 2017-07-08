جونسون يصل الكويت لبحث الأزمة الخليجية

وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها أمس الجمعة بالسعودية، ليتوجه بعدها إلى قطر لبحث الأزمة الخليجية التي تتوسط فيها الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح التقى نظيره البريطاني بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح، وأثنى على مساعي المملكة المتحدة لإيجاد حل للأزمة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية البريطاني جدد خلال اللقاء قلق بلاده جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، مناشداً جميع الأطراف ضرورة احتواء الاحتقان الجاري والاستعجال بإيجاد حل عبر الحوار، ومجدداً دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.

وفي وقت لاحق اليوم، سيتوجه إلى قطر لعقد اجتماعات مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد التقى أمس في المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقبيل جولته الخليجية، قال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن جونسون سيبحث مع جميع الأطراف “الوساطة الكويتية التي تدعمها المملكة المتحدة بقوة، للعمل على إزالة التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي”.

كما سيناقش الوزير البريطاني مجموعة من القضايا الأمنية والقضايا الثنائية، مع “التركيز بشكل خاص على العمل معاً لمواجهة التهديدات المشتركة للتطرف والإرهاب”.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاثنين المقبل أيضاً إلى الكويت، حيث سيلتقي مسؤولين كويتيين رفيعي المستوى لبحث الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية.