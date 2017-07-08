بالفيديو: مسنّ لبناني يتعرّض للضرب دار للرعاية في كندا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لممرّض في دار لرعاية المسنين في كندا، وهو يعتدي على مسنّ لبناني اسمه جورج كرم طريح الفراش.

ويظهر كرم في الفيديو وهو في الفراش غير قادر على الحركة، بينما يظهر الممرّض وهو يؤنّبه ويضربه.

وفي التفاصيل، ان عائلة كرم قلقت من الكدمات التي باتت تجدها على جسده عند كل زيارة، فقامت بوضع كاميرا داخل غرفته بالتنسيق مع إدارة الدار، ليتبيّن أن أحد الممرّضين يضربه بشكل يومي.