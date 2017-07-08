إعتداء بالضرب على عناصر من الدفاع المدني أثناء إطفاء حريق في قانا

أقدم عدد من الشبان في بلدة قانا على ضرب عناصر اطفاء في الدفاع المدني بواسطة آلات حادة، أثناء قيامهم بواجبهم في اطفاء حريق في بلدة قانا ليل أمس، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح نقلوا على أثرها للمستشفى للمعالجة، وهم حسين الساطي، محمد جمال الحلبي ومحمد غريب.

وفي التفاصيل أنه وعلى أثر اندلاع حريق في منزل المواطنة زينات عطية في الحارة المسيحية، حضرت سيارة الاطفاء التابعة للدفاع المدني حيث أخلى عناصرها خمسة أشخاص كانوا داخل المبنى، وأثناء محاولتهم أطفاء الحريق حاول عدد من شبان البلدة الدخول الى المبنى فحاول رجال الدفاع المدني منعهم حفاظا على سلامتهم، الا أنهم دخلوا عنوة ووجهوا لهم إهانات واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى الى اصابة عنصر بكسر في يده، وآخر برضوض مختلفة، فيما نقل الجرحى الى مستشفى جبل عامل في صور للمعالجة وحالتهم جيدة.