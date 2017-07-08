المسيرةالسبت 08 تموز 2017 خارطة “القوات” للانتخابات النيابية… ركائز الانتخابات وهيكلية متكاملة في “المسيرة” العدد 1618بعد إقرار قانون انتخابي جديد، إستكمل حزب «القوات اللبنانية» ورشة العمل التي بدأها قبل التوقيع على المرسوم، انطلاقاً من مجموعة ركائز من دون إغفال أي منها، ومن تلمس «القوات» لأهمية دور العمل التشريعي والإنمائي ودور النائب بالشراكة مع البلدية. من هنا كان القرار في خوض الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018 بطريقة تعكس هذه الرؤية.تحقيق هذه الرؤية يستوجب ثلاثة محاور: استراتيجية سياسية عامة وطنية.برامج محلية.تقديم باقة من المرشحين من ذوي الكفاءة والشفافية وأبناء القضية.لتحقيق ذلك تم تقسيم العمل الداخلي الى عدة مسارات وتحديث الهيكلية لمواكبتها. وتم تقسيم خطة العمل الى ورش عمل تتضمن التالي:أبحاث وإحصاءات سياسية على مستوى المناطق والمراكز الحزبية لتحديد القوى السياسية والمفاتيح الانتخابية وأحجامها في كل دائرة، ليصار بعدها نسج التحالفات الانتخابية الأفعل.صياغة العناوين السياسية الكبرى التي سيخوض تحتها الحزب الانتخابات، والتي ستكون القاسم المشترك لجميع المرشحين في كافة المناطق.استشارات مع المنسقيات لتحديد السياسات الانتخابية الواجب اعتمادها في كل دائرة.مؤتمرات تنموية في كل المناطق مع كل الطاقات وأصحاب الاختصاصات المحلية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية بغية تقييم الواقع الإنمائي، تحديد المشاكل وتصورات الحلول لتكون البرنامج التنموي الذي سيعمل مرشحونا عليه في فترة نيابتهم.لائحة بالأنشطة الانتخابية التي ستقام في كل منطقة مواكبة للمرشحين وتسويقا لرؤيتنا السياسية المركزية ولبرامجنا المحلية.خطط إعلامية لتغطية الأنشطة التسويقية ولرصد الخصوم.خطط لوجستية مواكبة كالنقل والطعام والتجهيزات المكتبية، ظهور ولوازم فرق العمل، خطط التزوّد بالإنترنت وغيرها…إعداد البرامج المعلوماتية اللازمة لتوثيق الإحصاءات في مرحلة ما قبل الانتخابات والحركة الانتخابية وخلق التقارير ذات الصلة خلال اليوم الانتخابي والاستنتاجات في مرحلة ما بعدها.إصدار كل الكتيبات والتعاميم التوضيحية المتعلقة بالانتخابات كالدليل القانوني، دليل المرشح، دليل المندوب، المهل الزمنية، الأحوال الشخصية…تحديث الهيكليات الحزبية لتواكب كل الخطط المرسومة.تدريبات مكثفة لكل فرق العمل لتتمكن من تطبيق هذه الخطط على أكمل وجه.الموازنات المطلوبة لتحقيق كل الأهداف المرسومة.للإشتراك في “المسيرة” Online:http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:الانتخاباتالمصدر: المسيرة