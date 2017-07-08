خارطة “القوات” للانتخابات النيابية… ركائز الانتخابات وهيكلية متكاملة

في “المسيرة” العدد 1618

بعد إقرار قانون انتخابي جديد، إستكمل حزب «القوات اللبنانية» ورشة العمل التي بدأها قبل التوقيع على المرسوم، انطلاقاً من مجموعة ركائز من دون إغفال أي منها، ومن تلمس «القوات» لأهمية دور العمل التشريعي والإنمائي ودور النائب بالشراكة مع البلدية. من هنا كان القرار في خوض الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018 بطريقة تعكس هذه الرؤية.

تحقيق هذه الرؤية يستوجب ثلاثة محاور:

استراتيجية سياسية عامة وطنية.

برامج محلية.

تقديم باقة من المرشحين من ذوي الكفاءة والشفافية وأبناء القضية.

لتحقيق ذلك تم تقسيم العمل الداخلي الى عدة مسارات وتحديث الهيكلية لمواكبتها. وتم تقسيم خطة العمل الى ورش عمل تتضمن التالي: