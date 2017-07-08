فرنجيه: لا تخافوا من الثابتين بل حاذروا المتقلبين

اعلن رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه امام وفد من مناصري واصدقاء “المرده” في بلدة الفوار قضاء زغرتا: “نحن عشنا ونعيش معا وشكلنا ونشكل نموذجا للعيش المشترك وفي احلك الظروف بقينا واحدا لم نسأل يوما عن مذهب او دين وكنا شمالا السباقين في قطع الطريق على مشاريع التقسيم بحكمة ووعي الرئيسين الراحلين سليمان فرنجيه والشهيد رشيد كرامي والوطنيين. فمن سبقونا لم يورّثونا حملا او عبئا بل ورّثونا الحس الوطني ولو اننا دفعنا غاليا ثمن ذلك لكن الوطن يستحق واليوم كل الامور انكشفت وباتت واضحة للجميع فالحق والحقيقة نور فيما الشواذ ظلام”.

وتابع: “احيانا قد يقع بعضنا في فخ التضليل، والغريزة في بعض الاحيان غلبت لغة العقل لكن رهاننا عليكم لم يخب لانكم اصحاب وعي واليوم الكل بات مقتعنا بما اتهمكم به. نواجه معا حملة الغرائز الطائفية والخطابات العنصرية، نواجهها متّحدين مؤمنين كما دائما بلبنان الواحد فنحن لا نقيس المبادىء وفق الظروف او المصالح، وهمنا النأي بالأرض عن اي اشتباك او احتكاك” .

وختم بالقول: “نحن معا مهما صار وسنبقى طالما نحن هنا نعيش معا ونتنفس معا لا تخافوا من الثابتين ولو اختلفتم معهم احيانا بل حاذروا المتقلبين الذين ينقلون البندقية من كتف الى كتف على حساب الناس نتمسك بما نؤمن وانتم الداعم الأساس محبتكم رصيد وتكريس لنهجنا وتأكيد على واقعية قناعاتنا وتثبيت لعروبتنا”.