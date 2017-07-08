أين ستُعقد قمة مجموعة العشرين في السنوات المقبلة؟

أعلن قادة مجموعة العشرين في البيان الذي صدر في ختام القمة، السبت، أن الأرجنتين ستستضيف مجموعة العشرين لعام 2018، وستستضيف اليابان قمة 2019، فيما ستستضيف المملكة العربية السعودية القمة لعام 2020.

وجاء في بيان المجموعة: “نشكر ألمانيا على استضافة قمة هامبورغ الناجحة ومساهمتها في عملية مجموعة العشرين، ونتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى في الأرجنتين في 2018، في اليابان في 2019 وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020.”