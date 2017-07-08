مصادر: سيتم تجاوز ملف النازحين لعدم تفجير الحكومة

لفتت صحيفة “الديار” الى أن السجال السياسي وعدم مقاربة ملف النازحين السوريين من النواح العلمية والعملية سيعيده الى “الرف” مجددا، لانه لا يمكن حل هذا الملف كليا بدون حل شامل للازمة السورية، كما تؤكد بعض الجهات، لكن ذلك لا يلغي التحقيق في نتائجه واثاره على لبنان واللبنانيين، وحسب مصادر متابعة للملف لـ”الديار” فإنه سيتم تجاوز موضوع النازحين والابتعاد عن الملفات الخلافية حرصاً على عدم تفجير الحكومة من الداخل وفي ظل التوافق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على تأجيل الملفات غير المتوافق عليها والتركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية.