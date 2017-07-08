حاصباني يضع ونظيره المصري النسخة النهائية لاتفاقية تعاون في اطار الصحة والدواء

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسّان حاصباني لقاء ثنائيا مع نظيره المصري احمد عماد الدين راضي حيث تم وضع النسخة النهائية لاتفاقية تعاون في اطار الصحة والدواء بين وزارة الصحة العامة في لبنان ووزارة الصحة والاسكان في جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع الى جانب حاصباني وراضي من الجانب اللبناني: مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، مدير عام وزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس، رئيسة دائرة الرعاية الصحية الاولية الدكتورة رندا حمادة، رئيسة مصلحة الصيدلة الدكتورة كوليت رعيدي ومستشار وزير الصحة السيد ايلي زيتوني، ومن الجانب المصري رئيسة مصلحة الصيدلة، مسؤولة العلاقات الاقتصادية والبروتوكولية اضافة الى سفير مصر في لبنان.

وإتفق الطرفان على سلسلة خطوات عملية باتجاه تنفيذ هذا التعاون وسيكون اولها زيارة الجانب اللبناني مصر في القريب العاجل لتوقيع الاتفاقية التي ستمنح الصناعة الدوائية اللبنانية فرصا واعدة لناحية دخول اكبر سوق دوائي افريقي واتاحة تبادل الخبرات في هذا المجال اضافة الى مجالات صحية عدة.