إيران تقصف منطقة باكستانية بقذائف الهاون

دولياتالسبت 08 تموز 2017 إيران تقصف منطقة باكستانية بقذائف الهاونأعلن مسؤولون في قوات حرس الحدود الباكستانية أنّ القوات الإيرانية أطلقت، اليوم السبت، ثلاثة قذائف “هاون” على منطقة باكستانية قريبة من الحدود مع إيران، “بدون أي مبرّر”.وأوضحوا أن القذائف سقطت في منطقة “بنجكور” في إقليم بلوشستان من دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية . وأضافوا أن قوات حرس الحدود الباكستانية هرعت إلى ذلك الموقع وقامت بجمع الأدلة، ورفعت تقريراً إلى الجهات الحكومية المختصة لمناقشة انتهاك القوات الإيرانية لسيادة الأراضي الباكستانية.كلمات مفتاحية:إيرانباكستانالمصدر: وكالة الأنباء السعودية