إيران تقصف منطقة باكستانية بقذائف الهاون

أعلن مسؤولون في قوات حرس الحدود الباكستانية أنّ القوات الإيرانية أطلقت، اليوم السبت، ثلاثة قذائف “هاون” على منطقة باكستانية قريبة من الحدود مع إيران، “بدون أي مبرّر”.

وأوضحوا أن القذائف سقطت في منطقة “بنجكور” في إقليم بلوشستان من دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية .

وأضافوا أن قوات حرس الحدود الباكستانية هرعت إلى ذلك الموقع وقامت بجمع الأدلة، ورفعت تقريراً إلى الجهات الحكومية المختصة لمناقشة انتهاك القوات الإيرانية لسيادة الأراضي الباكستانية.