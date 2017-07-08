“بطل” مواقع التواصل الاجتماعي بقبضة قوى الأمن

بعدما نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو يُظهر شخصاً وهو يقوم بالسرقة من داخل محلّين في محلتي البركات والكفاءات في الضاحية الجنوبية، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي، اليوم وخلال أقل من 24 ساعة، من معرفة هوية الفاعل ومكان تواجده وتوقيفه، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 1997، مكتوم القيد).

وضبطت دراجتين آليتين كان ينفّذ سرقاته على متن إحداها، وتبيّن أنها مسروقة من محلّة الطريق الجديدة، والدراجة الآلية الثانية غير صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وبتعاطي المخدرات، وهو الشخص ذاته الذي يظهر في الفيديو، وأنه أقدم على سرقة العديد من المحال التجارية في الضاحية الجنوبية. كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق وأوقف مرّات عدّة بجرائم سرقة ومخدرات.

أحيل الموقوف والمضبوطات تباعاً إلى: مفرزة الضاحية القضائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.