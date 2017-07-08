“قوى الأمن” تعمم أسماء 62 من مطلقي النار ابتهاجاً وتقبض على 10 منهم

محلياتالسبت 08 تموز 2017 “قوى الأمن” تعمم أسماء 62 من مطلقي النار ابتهاجاً وتقبض على 10 منهمبعد الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحثّ مطلقي النار على التخلّي عن هذه الظاهرة اللاأخلاقية واللاحضارية، وبعد نشرها لأسماء عدد منهم، وتوقيفها لعددٍ آخر إثر صدور نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، لاحظت المديرية انخفاضاً وتراجعاً ملحوظين في حالات إطلاق النار إثر صدور نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، وقد سُجّلت حالات عدة، إذ أقدم عددٌ من الأشخاص على إطلاق النار في الهواء، ما أدّى إلى جرح طفل في محلّة فرن الشبّاك، إضافةً إلى ترويع المواطنين.وفي هذا الإطار أعلنت المديرية أن معلومات توفرت لديها عن 62 شخصاً حتى الآن من الذين أطلقوا النار في هذا اليوم، بحيث تم توقيف عدد منهم، وستقوم بملاحقة البقية وتوقيفهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، وهم:مطلقو النار:عبد محمود عباسمحمد أحمد سرداح والدته ريما مواليد 1995محمد ابراهيم عبيد والدته فريال مواليد 1990بسام خليل محمد والدته تمام مواليد 1969عامر احمد ابولبده والدته فاطمة مواليد 1993يوسف محمد جمعة العلي والدته أمل مواليد 1994سليمان احمد علوان والدته فتحية مواليد 19981محمود محمد أشئوش والدته فاطمة مواليد 1997ربيع خضر المصري والدته جميلة مواليد 1981حسن محمد حسن والدته غاده مواليد 1992محمود حامد قشقوش والدته خالديه عمره حوالي 35 سنةحسم محمد العلي والدته آمنة مواليد 1985عمران أحمد بهلول والدته مريم مواليد 2000أحمد خالد شعبي والدته ايمان مواليد 1993أحمد وليد عبدالغني ملقب ابوعطى والدته مهى مواليد 1993يوسف محمد عليبسام خالد عجاجأحمد بدر شخيدمخالد بدر شخيدملؤي احمد الموريلطف الله جان شبلحمزة محمود الضامن والدته حمدة تولد 1991ابراهيم معين فرحخضر عبد اللطيف جيده مواليد 1994أحمد مصطفى الخير والدته سلوى مواليد 1998محمد خالد خير والدته علا مواليد 1993أكرم مصطفى حمزه والدته صباح مواليد 1987عباس حسين السيد أحمد والدته كوثر مواليد 1994ميلاد مجهول باقي هويةحسن عبد الرزاق شقير والدته جل الخالق العميري تولد 1964 بشار سعيد عطويرضا محمد يونس تولد 1967احمد محمد يونس تولد 1970عباس حسن نزال والدته صونيا تولد عام 2000حسن احمد مرجى تولد 1988 رامي نبيل ابو غيدا والدته ريما عمره حوالي 20 سنةفادي محمد بدوي والدته لينا عمرة حوالي 45 سنةانطوان نهرا والدته مريم ضاهر تولد 1967عناد غسان ابو سيف والدته مفيدة تولد 1990طلال نايف ابو رافع والدته نبيها تولد 1974علي محمد تفاحة تولد 1991احمد مهدي ياسين مواليد عام 1999رامي مهدي ياسين مواليد عام 1992محمد بسام جميل ياسين مواليد عام 1999محمد عيسى سلمان المستراحعفيف صلح والدته هندفادي البريديرامي حسين مشيكعلي اسماعيلمحسن اسماعيل المولىمهدي صالح المصري والدته عادلة سرورعاصم يوسف زنيطعلي محمد خزعل والدته هدية خزعلمحمد محسن احمد رباح والدته فاطمةفهد يوسف زنيطاحمد محمد خزعل والدته عطرةمحمد جابر ياسينوائل حسين حمزهمحمد إبراهيم خنجرعماد محمد خلفأركان محمد جلولحسين عصام درغام مواليد عام 1992 الموقوفون:رضا محمد يونسأحمد محمد يونسلؤي أحمد الموريرامي مشيكعلي اسماعيلعباس حسن نزالأحمد مهدي ياسينرامي مهدي ياسينمحمد بسام ياسينحسين عصام درغامكلمات مفتاحية:قوى الأمنالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية