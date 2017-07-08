“قوى الأمن” تعمم أسماء 62 من مطلقي النار ابتهاجاً وتقبض على 10 منهم

بعد الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحثّ مطلقي النار على التخلّي عن هذه الظاهرة اللاأخلاقية واللاحضارية، وبعد نشرها لأسماء عدد منهم، وتوقيفها لعددٍ آخر إثر صدور نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، لاحظت المديرية انخفاضاً وتراجعاً ملحوظين في حالات إطلاق النار إثر صدور نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، وقد سُجّلت حالات عدة، إذ أقدم عددٌ من الأشخاص على إطلاق النار في الهواء، ما أدّى إلى جرح طفل في محلّة فرن الشبّاك، إضافةً إلى ترويع المواطنين.

وفي هذا الإطار أعلنت المديرية أن معلومات توفرت لديها عن 62 شخصاً حتى الآن من الذين أطلقوا النار في هذا اليوم، بحيث تم توقيف عدد منهم، وستقوم بملاحقة البقية وتوقيفهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، وهم:

مطلقو النار:

عبد محمود عباس

محمد أحمد سرداح والدته ريما مواليد 1995

محمد ابراهيم عبيد والدته فريال مواليد 1990

بسام خليل محمد والدته تمام مواليد 1969

عامر احمد ابولبده والدته فاطمة مواليد 1993

يوسف محمد جمعة العلي والدته أمل مواليد 1994

سليمان احمد علوان والدته فتحية مواليد 19981

محمود محمد أشئوش والدته فاطمة مواليد 1997

ربيع خضر المصري والدته جميلة مواليد 1981

حسن محمد حسن والدته غاده مواليد 1992

محمود حامد قشقوش والدته خالديه عمره حوالي 35 سنة

حسم محمد العلي والدته آمنة مواليد 1985

عمران أحمد بهلول والدته مريم مواليد 2000

أحمد خالد شعبي والدته ايمان مواليد 1993

أحمد وليد عبدالغني ملقب ابوعطى والدته مهى مواليد 1993

يوسف محمد علي

بسام خالد عجاج

أحمد بدر شخيدم

خالد بدر شخيدم

لؤي احمد الموري

لطف الله جان شبل

حمزة محمود الضامن والدته حمدة تولد 1991

ابراهيم معين فرح

خضر عبد اللطيف جيده مواليد 1994

أحمد مصطفى الخير والدته سلوى مواليد 1998

محمد خالد خير والدته علا مواليد 1993

أكرم مصطفى حمزه والدته صباح مواليد 1987

عباس حسين السيد أحمد والدته كوثر مواليد 1994

ميلاد مجهول باقي هوية

حسن عبد الرزاق شقير والدته جل الخالق العميري تولد 1964

بشار سعيد عطوي

رضا محمد يونس تولد 1967

احمد محمد يونس تولد 1970

عباس حسن نزال والدته صونيا تولد عام 2000

حسن احمد مرجى تولد 1988

رامي نبيل ابو غيدا والدته ريما عمره حوالي 20 سنة

فادي محمد بدوي والدته لينا عمرة حوالي 45 سنة

انطوان نهرا والدته مريم ضاهر تولد 1967

عناد غسان ابو سيف والدته مفيدة تولد 1990

طلال نايف ابو رافع والدته نبيها تولد 1974

علي محمد تفاحة تولد 1991

احمد مهدي ياسين مواليد عام 1999

رامي مهدي ياسين مواليد عام 1992

محمد بسام جميل ياسين مواليد عام 1999

محمد عيسى سلمان المستراح

عفيف صلح والدته هند

فادي البريدي

رامي حسين مشيك

علي اسماعيل

محسن اسماعيل المولى

مهدي صالح المصري والدته عادلة سرور

عاصم يوسف زنيط

علي محمد خزعل والدته هدية خزعل

محمد محسن احمد رباح والدته فاطمة

فهد يوسف زنيط

احمد محمد خزعل والدته عطرة

محمد جابر ياسين

وائل حسين حمزه

محمد إبراهيم خنجر

عماد محمد خلف

أركان محمد جلول

حسين عصام درغام مواليد عام 1992

الموقوفون:

رضا محمد يونس

أحمد محمد يونس

لؤي أحمد الموري

رامي مشيك

علي اسماعيل

عباس حسن نزال

أحمد مهدي ياسين

رامي مهدي ياسين

محمد بسام ياسين

حسين عصام درغام