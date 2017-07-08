بالصور: الجراح تفقد ورش صيانة شبكات أوجيرو في بيروت

تفقد وزير الاتصالات جمال الجراح أعمال ورش الصيانة لعدد من شبكات أوجيرو في بيروت، رافقه المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس، مستشارا وزير الاتصالات نبيل يموت ومحمد شعبان، مدير الشبكات في اوجيرو هادي بو فرحات، المساعد الاول التقني لمدير الشبكات حسام مصري، المساعد الفني لشؤون دعم القطاعات مارون وهبة وعدد من المدراء والعمال في اوجيرو.

وجال الجراح في سنترال بدارو، ثم انتقل الى وسط بيروت حيث تجري الاعمال. وأشار الى أن “ورشة اصلاح الشبكات وصيانتها بدأت في كل لبنان، لنعيد الشبكة الى الوضع الذي كان يجب ان تكون عليه منذ سنوات”، وقال: “مع الاسف وضع الشبكة الآن سيء جدا لكننا خلال وقت قياسي سنصلح الامر بهمة المدراء في اوجيرو والاتصالات الذين يعملون كفريق عمل واحد من ناحية التخطيط والخرائط والتنفيذ ووضع رؤية متكاملة للشبكات في لبنان وصولا الى مرحلة الفايبر اوبتيكس التي سنطلقها قريبا”.

أضاف: “كما وعدناكم ووعدكم فريق وزارة الاتصالات، فإن هذه الورشة ستستمر لانجاز كل العمل الذي يجب القيام به لتقديم افضل الخدمات للمواطنين على كل الاراضي اللبنانية وصولا الى مرحلة الفايبر التي نقدم من خلالها افضل الخدمات ليصبح لبنان على خريطة الاتصالات”.

وردا على سؤال، قال: “في وقت قريب سيشعر المواطنون بالفرق، لكن ليس هذا هو طموحنا ان نعطي 5 ميغابايت او 10 فقط، نريد ان نبدأ من 50 ميغابايت وما فوق وان يحصل كل مواطن على خط ارضي ثابت، لذلك لزمنا السنترالات الجديدة ووفرنا 200 الف خط جديد مع العلم انه لدينا الآن 100 الف طلب في الوزارة سنعمل على تلبيتها سريعا وصولا الى امكانية الاستحصال على 300 الف خط اضافي”.

وتابع: “الهم الاساسي الآن هو انجاز صيانة شبكة الهاتف وتعويض ما فات من خراب في الشبكات”.

هذا وتوجه الجراح بالشكر الى عمال اوجيرو “الذين يعملون رغم الطقس الحار لانهاء الورش وتطوير الشبكة”.