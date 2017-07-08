المعلوف لـ”لبنان الحر”: لن نكون محطة عبور لشرعنة النظام السوري الذي لم نعترف به اساسا

راى عضو تكتل حزب “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف للبنان الحر ضمن برنامج بين السطور ان هناك تحركات دولية واضحة من اجل حل الازمة الخليجية بشكل إيجابي على امل ان يكون ايجابيا للمنطقة ككل مشيرا الى الا مجال لاستمرار الوضع على ما هو عليه على الرغم من وجود تجاذبات سلبية عالية

وفي موضوع العقوبات الاميركية على حزب الله اعتبر ان موضوع العقوبات جدي وهي لن تطال لبنان مباشرة ولكن الترددات يمكن ان تطال الحركة المصرفية بشكل طفيف.

وحول موضوع النازحين والتفاوض مع الحكومة السورية قال المعلوف وكأن البلد عاد لينقسم الى 8 و14 اذار فهناك محاولة لإعادة لبنان كساحة تصفية حسابات عبر ملفات خلافية مشددا على ان التطاول من قبل سفير دمشق بهدف عودة التدخل السوري الى لبنان بشكل ممنهج مرفوض بالمطلق مضيفا ان وجود النازحين يشكل عبءا كبيرا على لبنان وعلى الأقل هناك قسم كبير من السوريين لا يعترف بحكومته وسال أين كانت الحكومة السورية لولا التدخل الروسي وقال اذا قبلنا بالتفاوض معها ندعم شرعنة هذا النظام ونعطيه صك براءة بكل ما حدث في السنوات الماضية مشيرا الى اننا لن نكون محطة عبور لشرعنة هذا النظام الذي لم نعترف به اساسا فموقف القوات واضح ورافض للتفاوض مع الحكومة السورية وعلى الحكومة اللبنانية ان تفاوض مع الامم المتحدة

وفي موضوع ايران وحزب الله قال شئنا ام ابينا ما زال حزب الله غارقا في المستنقع السوري وايران تلعب دورا اقليميا على الرغم من تقلص هذا الدور بعد الدخول الروسي الى سوريا حتى ان النظام السوري ليس سيد نفسه بما فيه الموضوع العسكري مشيرا الى اننا في لبنان نفتقد الى السيادة في السياسة الخارجية وردا على سؤال ابدى المعلوف تفاؤله في العام 2018 بوجود مؤشرات ايجابية للبلد فسوف تتم اعادة التوازن في موازين القوى على صعيد المنطقة

وحول التصويب على الجيش اللبناني راى المعلوف ان ذلك يصب في خانة لبنان كورقة تفاوض بيد ايران ومن يحمل على الجيش هو المستفيد من اظهاره ضعيفا وغير قادر على القيام بدوره

وعن الحديث الجانبي الذي دار بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بعبدا قال ان التواصل متواصل منذ ثلاث سنوات وهناك نظرة واقعية مشتركة الى الامام حول اعادة بناء هذا الوطن