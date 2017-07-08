مصلحة المعلّمين في حزب “القوّات” تؤكد التزامها بلائحة” التوافق النقابيّ”

في أجواء التنافس الإنتخابيّ الديمقراطي المدرك أهميّة المسؤوليّة النقابيّة التي يتمتّع بها معلّمو المدارس الخاصّة في لبنان، صدر عن مصلحة المعلّمين في حزب القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:

وفي خضمّ المعركة الإنتخابيّة التي نريدها دائمًا لصالح الأستاذ، من أجل تأمين حقوقه كافةً، الماديّة منها والقانونيّة، وإيمانًا منّا باحقيّة هذه المطالب لما تحمله من دعم وتحفيز للمعلّم للبقاء والإستمرار في رسالته التربويّة،

ولأنّ لا عملًا نقابيًّا ناجحًا إلّا بالتوافق والتكاتف، تتابع مصلحة المعلّمين في القوّات اللبنانيّة العمليّة الإنتخابيّة هذه، وتدعو كلّ الزملاء والرفاق في القوّات اللبنانيّة، منتسبين أو مناصرين، إلى الإقتراع ل” للائحة التوافق النقابي”، التي يترأّسها الزميل الأستاذ رودولف عبّود.

من هنا، يهمّ مصلحة المعلّمين في حزب “القوّات” التأكيد على التزامها بلائحة” التوافق النقابيّ” إلتزامًا كاملًا في سبيل إيصال القطاع التربويّ في لبنان إلى الأعلى مع المحافظة على حقوق الأستاذ، ليبقى ويستمرّ، ولتبقى وتستمر معه وحدة العائلة التربويّة.