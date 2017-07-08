مصادر “القوات”: جعجع وضَع خوري في تفاصيل مبادرته بشأن اللاجئين

حضَر ملفّ النازحين في اجتماع بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ووزير الثقافة غطاس خوري الذي زار معراب موفداً من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقالت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية” إنّ رئيس “القوات” وضَع خوري “في تفاصيل مبادرته التي تقضي بأن تتّخِذ الحكومة اللبنانية قراراً سيادياً بعودة النازحين وتُبلغه إلى الأمم المتحدة وتطلب منها التعاونَ من أجل ترجمةِ هذا الأمر على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.

وكشفَت هذه المصادر “أنّ مبادرة جعجع تَلقى تأييدَ تيّار “المستقبل” الذي كان قد واجَه و”القوات” محاولة إمرار التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وأظهرا مجدّداً أنّهما في المفاصل الوطنية الأساسية يتموضَعان في الموقف والخط والمسار نفسِه”.