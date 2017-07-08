مصادر “القوات”: على الحكومة اتخاذ قرار سيادي بعودة النازحين

لفت الانتباه زيارة وزير الثقافة غطاس خوري لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، موفدا من الرئيس سعد الحريري، والتي أدرجتها مصادر “القوات” لـ”اللواء” في اطار تكثيف التنسيق بين المستقبل والقوات لمعالجة ازمة عودة النازحين، ومن اجل وضع تصور مشترك ينطلق من المقاربة التي قدمتها القوات، في هذا الشأن ووافق عليها تيار المستقبل.

ولفتت هذه المصادر الى أن المقاربة القواتية تقوم على مبدأ اساسي يقضي بأن تتخذ الحكومة قرارا سياديا بعودة النازحين على ان تبلغ الامم المتحدة بذلك والطلب منها ومن المنظمات الدولية الاخرى التعاون لترجمة هذا القرار على الارض، مشيرة الى ان هذه المقاربة اسقطت اي محاولة لاعادة تعويم النظام السوري والتنسيق بين الحكومتين، انطلاقا مما اشار اليه الرئيس الحريري وهو اننا لا يمكننا ان نسلم الجلاد ضحيته، بحسب ما قال الوزير خوري بعد لقاء جعجع.