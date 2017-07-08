أرادها المشنوق ثورةً… فاشتعلت الأجواء!

عند كل امتحان هيبة الدولة تُهان، وبعد أن أرادها وزير الداخلية نهاد المشنوق ثورةّ ضد مطلقي النار إبتهاجاً، جاءه الرد بإطلاق الرصاص إبتهاجاً بصدور نتائج الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة,

وأفيد عن إطلاق نار كثيف في عدة مناطق وبلدات بدءاً من مخيم “عين الحلوة “وصولاً إلى بعلبك وعكار والضنية و”مخيم البداوي”، وفي محيط المزرعة والملعب البلدي والطريق الجديدة.

إنها ثقافة بعض اللبنانيين وعاداتهم السيئة التي يجب بترها وإجتزاؤها من أساسها كي يدركوا معنى الإحتفال بحضارة.