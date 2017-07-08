المرعبي: 130 ألف طفل سوري غير مسجلين في لبنان

أكّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أننا لا نألو جهداً في البحث عن كيفية تأمين كل ظروف وسبل العودة الآمنة للأخوة السوريين الى بيوتهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتحديداً مفوضية شؤون اللاجئين، وحسب ما تنص عليه جميع القوانين الدولية واللبنانية المرعية الاجراء، ولفت الى أن عودة السوريين تحتاج لاجراءات قانونية كثيرة ولا يمكن فرضها بالقوة وبطريقة عشوائية بدون التأكد من وجود مناطق آمنة تأويهم، مشدداً على أن السوريين يعودون عندما تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارهما بهذا الموضوع، وعندما نكون جاهزين كدولة لبنانية لتسهيل عودتهم.

كلام المرعبي ورد في حديث خاص لـ”النهار” الكويتية، رأى خلاله أن الواقع الأمني المستتب هو بحد ذاته دليل قاطع على أن النازحين ليسوا ارهابيين، وان كان ثمة بينهم قلّة ممن لديهم ارتباطات بشبكات ارهابية، مثنياً على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين يقومون بدور هائل بجهود جبّارة.

واذ دعا المرعبي البلديات للعب دورها في الحد من المنافسات في اليد العاملة والتجارة وغيرها، أكّد عزوفه عن الترشح للانتخابات البلدية، واعداً بتوجه تيار المستقبل نحو الشباب والمرأة في الانتخابات المقبلة.